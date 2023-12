Lalo Rivera se registra como precandidato del PRI a gubernatura de Puebla

Tras efectuar su registro ante el Partido Revolucionario Institucional (PRI) como precandidato a la gubernatura de Puebla, Eduardo Rivera Pérez presumió ser un perfil competitivo sin haberse promovido en bardas ni espectaculares.

La tarde de este lunes, el todavía alcalde de la capital poblana completó los cuatro registros que debía realizar como abanderado de la alianza opositora “Mejor Rumbo para Puebla”, conformada por el PAN, PRI, PRD y PSI.

En la dirigencia estatal del partido tricolor, el panista recibió el último espaldarazo antes de arrancar de lleno su camino rumbo a la elección del 2024, pues el periodo de precampañas iniciará el próximo lunes 25 de diciembre.

Arropado por liderazgos y militantes priistas, dijo sentirse orgulloso de portar el “chaleco rojo” como lo hizo en el proceso electoral del 2021 cuando ganó la presidencia municipal, por lo que confió que el próximo año ganará la gubernatura con su apoyo.

También apuntó que su relación con el PRI no es “de manita sudada ni de kermés”, ya que abrió espacios en el Ayuntamiento de Puebla para priistas como Lucero Saldaña, Karina Romero, Silvia Tanús Osorio, Sandra Montalvo, Leobardo Soto y Christian Guzmán.

“Tengo en el chaleco y en el corazón tatuado que somos un gran equipo y una gran alianza. Gracias por recibirme aquí en casa, y si hace más de dos años me recibieron y logramos ganar la presidencia municipal, este evento es buen augurio de que hoy me reciben para ser su próximo gobernador”, comentó.

No me preocupan las encuestas, dice Lalo Rivera

Cuestionado sobre las mediciones que lo colocan en desventaja con respecto al aspirante de Morena a la gubernatura, Alejandro Armenta Mier, Lalo Rivera enfatizó que las encuestas no ganan elecciones, por lo que no le preocupan.

Además, apuntó que es considerado un perfil competitivo sin necesidad de haber derrochado dinero, pintado bardas o colgado espectaculares dentro de una campaña anticipada, como lo hizo el senador Armenta.

“Quien de alguna manera participa en esa alianza lleva gastando una cantidad infinita de recursos, lleva mucho tiempo en campaña; y yo, que de alguna manera estoy comenzando, que no he pintado ni una sola barda, que no he pintado ni un solo espectacular, hay encuestas que nos ponen en competencia”, expresó.

