Lalo Rivera solicita seguridad ante Segob para periodo de campañas

El precandidato de la coalición “Mejor Rumbo para Puebla” a la gubernatura del estado, Eduardo Rivera Pérez, confirmó que ya solicitó seguridad ante la Secretaría de Gobernación (Segob) para el periodo de campañas.

En entrevista con medios de comunicación, el panista informó que hará uso del derecho que tienen todos los aspirantes que participan activamente en el proceso electoral, con la finalidad de proteger su integridad física.

Reconoció la apertura que ha tenido el Gobierno del Estado para brindar las medidas de protección a los próximos candidatos, señalando que ya tuvo comunicación al respecto con el secretario de Gobernación, Javier Aquino Limón.

Remarcó que la seguridad no es exclusiva para él, ya que todas personas que aspiran a presidencias municipales y diputaciones locales pueden solicitar las mismas medidas para evitar ser víctimas de cualquier tipo de acto de violencia.

“Salvaguardar la seguridad, no solamente de mi persona, sino de todos aquellos candidatas o candidatos, o precandidatos o precandidatas que lo soliciten. Sí, yo lo he solicitado y me parece adecuada la medida que el Gobierno del Estado está tomando al respecto”, comentó.

Rivera Pérez descartó que se tengan identificados focos rojos en el estado o municipios problemáticos que impidan la celebración de las elecciones del 2 de junio, aunque su equipo estará pendiente ante cualquier incidencia.

En otro tema, el precandidato de la alianza PAN, PRI, PRD y PSI aseguró que respaldará con todo la candidatura de Mario Riestra a la alcaldía de la capital, negando los rumores sobre que lo dejaría solo en la contienda.

Por Vera Fernández

Editora: Brenda Balderas

