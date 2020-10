Lanza Lana del Rey canción “Let Me Love You Like A Woman”

Lana Del Rey a compartido con sus fans un nuevo sencillo bajo el título de “Let Me Love You Like A Woman”, el cual sirve como primer avance de su nuevo material discográfico “Chemtrails Over The Country Club”.

La artista estadounidense comparte un tema pausado de ambientación onírica que reposa en una instrumentalización mínima en la que resalta el sonido del piano y la voz de la cantante. “Déjame amarte como una mujer. Déjame sostenerte como un bebé. Déjame brillar como un diamante”, señala el coro del tema.

La canción fue coescrita por Del Rey junto a Jack Antonoff, siendo grabada en entre los Conway Studios de Los Ángeles y Electric Lady Studios de Nueva York, por lo que se asume que así fue con el resto del material discográfico, el cual sería el séptimo álbum de estudio de la cantante.

Sus fans habrían descubierto indicios del tema a través de un listado es Spotify mucho antes de que la cantante lanzara el tema de manera oficial a la media noche de este viernes (16 octubre). Esta es la primera actualización sobre la nueva música de Del Rey, luego de que fuera pospuesta de su lanzamiento original en septiembre.

Con información de Tónica