VIDEO: Lanzan a mujer fuera de autobús por no usar cubrebocas y escupirle a pasajero

La Policía de Tránsito de Vancouver, Canadá, investiga una incidente donde una mujer fue lanzada de un autobús tras escupir a un pasajero.

En un video difundido por redes sociales se captó el momento en que la mujer, quien viaja sin cubrebocas y de pie, discute con un pasajero que va sentado, quien aparentemente le reclama no no traer cubrebocas.

La mujer se molesta y le escupe. Tras esta acción el hombre se pone de pie y de forma agresiva empuja a la mujer por la puerta de salida del camión para después lanzarla hacia afuera, provocando que cayera sobre la cera.

