Lanzan tráiler de Dr. Strange in the Multiverse of Madness

Marvel Studios reveló el primer tráiler de la película ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’, en la que tras los eventos de Spider-Man No Way Home, veremos el regreso de Benedict Cumberbatch como el hechicero supremo.

Aunque el avance ya se había mostrado en la segunda escena postcréditos de Spider-Man, ahora se liberó en redes sociales para que fanáticos puedan ver a detalle a cada uno de los personajes y secuencias que habrá en la nueva película.

Además Elizabeth Olsen regresará como Scarlet Witch y se sumará la primera aparición del Doctor Strange Supreme. En el avance también vemos la introducción de América Chávez al UCM y la vuelta de Baron Mordo.

La secuela Dr. Strange se estrenará el 6 de mayo de 2022 y es dirigida por Sam Rami. En el reparto se encuentran Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor y Xochitl Gómez.

Por Redacción

Foto: Captura de pantalla

