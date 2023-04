“Laporta no aclaró nada sobre los pagos a Negreira”: Javier Tebas

Javier Tebas, presidente de LaLiga, aseguró que tras su polémica rueda de prensa, “Joan Laporta no ha aclarado nada” sobre los pagos que el FC Barcelona realizó al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), José María Enríquez Negreira, mientras ocupaba este cargo.

“No consideramos que han quedado claras las explicaciones que ha dado. Yo presonalmente se lo he dicho, porque es inentendible estar tantos años pagando al vicepresidente del CTA. La mayoría de los clubes han dicho que no era normal, que esos pagos no eran correctos y que se deben investigar”, afirmó.

Tebas señaló que él no considera que se trate de una compra arbitral o un amaño de partidos; sin embargo, ve indicios de que dichos pagos buscaban influir de cierta manera en el comité de arbitraje.

“No han convencido y esto seguirá adelante donde corresponda, en España en los juzgados, y en la UEFA”, insistió.

