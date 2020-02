Layón desconocía investigación contra el exdirector de Seguridad de Texmelucan

Por Alejandra Olivera

La presidenta municipal de San Martín Texmelucan, Norma Layón Aarún, aseguró que Luis Francisco Bustamante Flores ingresó como director de Seguridad Pública a su administración porque contaba con un expediente completo con carta de no habilitado y no antecedentes penales e incluso con la Clave Única de Identificación Permanente (CUIP) otorgada por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal.

En ese sentido, aseguró que desconocía la orden de aprehensión de Bustamante Flores por el posible delito de secuestro, ya que es una información que no le proporcionan y que le corresponde a la Fiscalía General del Estado (FGE) esclarecer.

“El expediente del exdirector está completamente armado, tiene su carta de no inhabilitado, su carta de antecedentes no penales, entró con el CUIP, pero nosotros no tenemos acceso a la información de la Seido y Fiscalía porque ellos tiene una secrecía. Cuando se dan estos casos lo único que yo tengo que hacer es cesarlo y lo hicimos”, acotó.

Señaló que el delito que le están fincando al exmando policial es una responsabilidad del 2011, pero se dio a conocer hasta 2016, tiempo en el que se mantuvo activo como policía en el estado, por lo que reprochó la falta de ese antecedente en su expediente.

Asimismo, consideró que no es necesario que el gobierno estatal asuma el control de la seguridad de su demarcación, pues sostuvo que “por un mal elemento no tienen que pagar todos, sería injusto”.

Sostuvo que su administración ha realizado dos depuraciones en la corporación municipal, por lo que han sido de baja 48 uniformados por distintos problemas como corrupción y faltas de su trabajo.

No obstante, dijo que el gobierno de Puebla puede hacer una revisión de sus elementos, pero consideró que también debe hacerse en todo el estado para evitar casos similares a los de Bustamante Flores.

