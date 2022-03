Le ponen yeso en el IMSS y no se puede quitar su chamarra

En redes sociales se volvió viral la historia de Axel Fernando, quien publicó la experiencia que tuvo con un yeso en el IMSS después de sufrir un accidente en motocicleta.

En su publicación, Axel le reclamó al IMSS el procedimiento que le realizaron de la siguiente manera: “Le dije a la del yeso que me dejara quitarme la chamarra, no me dejó y ahora no puedo quitármela”.

Además, adjuntó una foto en la que se observa el gran tamaño del yeso que cubre su mano, lo cual imposibilitaría quitarse su prenda.

Luego de que la historia llamara la atención de internautas, algunos criticaron al IMSS y otros le recomendaron que fuera a otro hospital, pues el yeso no estaba colocado de forma correcta.

Mames @Tu_IMSS le dije a la del yeso que me dejara quitarme la chamarra, no me dejó y ahora no puedo quitstmela 🙄🙄 ¿Que siguen el método del doctor Nick Riviera? pic.twitter.com/eU74lulQW5 — Axel Fernando (@AxxRess) March 17, 2022

Posteriormente, el joven aseguró que acudió a un médico particular y lo operaron, pues contaba con cobertura amplia en un seguro por su motocicleta. No obstante, también pidió que el IMSS hiciera efectiva su respectiva incapacidad tras lo sucedido.

