Lebron James jugará su temporada 21 en la NBA

La estrella de los Lakers, Lebron James confirmó que jugará la temporada 2023/2024 de la NBA y que aún no piensa en su retiro.

Durante la entrega de los ESPYS, el basquetbolista mencionó que el día en el que no deje el 100 por ciento en la cancha, estará acabado.

“No me importa cuantos puntos más anote o lo que pueda hacer y no pueda hacer en la cancha. La verdadera pregunta para mí es: ¿puedo jugar sin hacer trampa en este juego? El día que no pueda darlo todo en la cancha, es el día en que terminaré. Por suerte para ustedes, ese día no es hoy”, declaró.

Backdoor to Bron pic.twitter.com/94JdZHhYjR — Los Angeles Lakers (@Lakers) May 19, 2023

Lebron James de 38 años, disputará su temporada número 21 en la NBA y será la sexta con los Lakers.

La estrella aseguró que en mayo, tras caer en los playoffs ante los Nuggets, analizó la idea de su retiro.

LeBron's pregame ritual is art 👑 pic.twitter.com/Mj9qb9c46G — Los Angeles Lakers (@Lakers) July 12, 2023

Ahora con su continuidad en el mundo del baloncesto, Lebron busca ampliar y romper récords en la NBA.

