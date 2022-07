Legislar sobre poliamor es inviable, señala diputada

Pese a la sentencia emitida por un juez federal que reconoció la figura del poliamor en Puebla, el Congreso del Estado mantendrá la legislación vigente que establece que el matrimonio y el concubinato sólo pueden celebrarse entre dos personas.



Así lo adelantó la presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales en el Poder Legislativo, Mónica Silva Ruíz, quien consideró inviable permitir las relaciones maritales entre varias personas en la entidad poblana.



En entrevista este miércoles, la diputada local del Partido del Trabajo (PT) señaló que hasta el momento no ha analizado a fondo el amparo que se concedió a un poblano para permitirle contraer matrimonio con más de dos personas, con todos sus beneficios legales.



Sin embargo, descartó de facto la posibilidad de reformar el Código Civil del Estado para reconocer las relaciones poliamorosas, pues opinó que dicha medida atentaría contra la figura de la “familia”, independientemente de que todas las partes estuviesen de acuerdo.



“De entrada puedo decirle que no considero que sea una medida que tengamos que adoptar. Al final nuestra legislación es muy clara, dos personas e independientemente de que alguna de las dos esté de acuerdo, no es suficiente para poder salvaguardar el tema de la familia”, comentó Silva Ruíz.



El artículo 294 del Código Civil de Puebla define al matrimonio “un contrato civil por el cual dos personas se unen voluntariamente en sociedad, para llevar una vida en común, con respeto, ayuda mutua e igualdad de derechos y obligaciones”.



No obstante, la sentencia emitida por el juez federal Pedro Arroyo Soto en mayo de 2021 invalidó dicho artículo al argumentar que el matrimonio celebrado entre sólo dos personas excluye a las demás preferencias sexuales, entre ellas las relaciones poliamorosas.



A criterio del juez, la restricción podría derivar en un discurso discriminatorio y estigmatizante, con base en la postura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para impugnar las normas “heteroaplicativas”.

Por: Vera Fernández

Editor: Guillermo Pérez Leal

Te recomendamos