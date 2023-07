Leobardo Soto aún puede rectificar su relación con el PRI: Camarillo

Está abierta la posibilidad de que Leobardo Soto, dirigente de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Puebla, rectifique su relación con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) a través del diálogo, pero ya hay peticiones para realizar su expulsión.

Así lo aseveró Néstor Camarillo, dirigente estatal del PRI, tras el respaldo que Soto mostró al proyecto político del morenista Julio Huerta rumbo a 2024.

En entrevista con Patricia Estrada para Oro Noticias de 6 a 9 am, apuntó que el próximo lunes se podrían recibir solicitudes para iniciar el proceso de expulsión, mismo al que -dijo- dará el trámite correspondiente.

“Yo, Néstor Camarillo, a título personal, no voy a expulsar a nadie (…) porque expulsados o no expulsados, ya están de aquel lado. Creo que pueden rectificar y por eso he cuidado mis palabras y he cuidado mucho lo que digo”, señaló.

Asimismo, destacó que la actitud del dirigente e la CTM “no es nueva”, pues en el pasado ha militado con diferentes partidos en apoyo de los ex gobernadores Antonio Gali, Marta Érika Alonso y Miguel Barbosa, para regresar al PRI en el año 2021.

Por otra parte, agregó que el corporativismo terminó hace años por lo que los integrantes de la CTM son libres y no se les puede obligar a nada.

“Saben que actuar en congruencia no es actuar con lo que dicte un líder sindical; actuar en congruencia es actuar por Puebla y estoy seguro que saben que Morena no lleva al país por buen rumbo”, consideró.

