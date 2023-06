Liberación de Víctor Hugo “N”, oportunidad para revisar vacíos legales: Aurora Sierra

Tras la salida de la cárcel de Víctor Hugo N., la legisladora local Aurora Sierra Rodríguez dijo que respeta el cambio de medidas cautelares y aseguró que es una oportunidad para legislar los vacíos en el sistema penal en temas de violencia de género contra las mujeres.

En entrevista, la panista pidió respeto y cuidado con la información que se maneja sobre el tema legal contra su ex esposo para garantizar su integridad y la de su familia.

Detalló que el proceso continuará por dos años más, pues sólo fue un cambio de medida cautelar.

“Esperamos que este tipo de medidas nos puedan dar muestra a la sociedad, que de alguna manera pueden servir para la modificación de la conducta, que es importante revisar y que en caso contrario debemos seguir como sociedad, y en mi caso como legisladora, seguir protegiendo los derechos contra las mujeres”, comentó.

La panista aseguró que continuará con su trabajo como diputada, enfocada en fortalecer las leyes que ya han aprobado en favor de las mujeres para evitar que sean revictimizadas o que haya vacíos legales.

Lo anterior, ya que consideró que su caso puede servir para ver qué tanto, el sistema penal en la entidad y las leyes, amparan la vida y la integridad de las mujeres.

“¿Que si temo por mi integridad o por mi vida? Lo hago todos los días, pero eso lo hago por las causas que defiendo, lo hago por supuesto por todas las mujeres que en todos los espacios puedo dar voz”, apuntó.

El ex diputado local Víctor Hugo N. tendrá que cumplir una serie de medidas, entre ellas no dejar su domicilio, no dañar la reputación de su persona, no generar o iniciar procedimientos en contra de la legisladora.

