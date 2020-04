Líder de tianguistas de Tepeaca sin acatar recomendaciones sanitarias

Por Alejandra Olivera

Al aseverar que todo tiene un límite y que no aceptarán que les “den largas”, el gobernador Miguel Barbosa Huerta pidió a vendedores retirarse de la vía pública, en particular se refirió a un líder del tianguis de Tepeaca –del que no precisó el nombre—pero que no ha cumplido con la solicitud e incluso ha respondido de manera “grosera” a las autoridades.

El mandatario indicó que la Secretaría de Gobernación ha estado dialogando con comerciantes del estado para solicitarles se retiren, ya que representan un riesgo a la salud ante la pandemia de Covid-19, pues podrían causar contagios entre ellos o hacia los compradores.

En ese sentido, sostuvo que hay límites y se refirió a un líder de comerciantes de Tepeaca a quien se le ha llamado para sostener diálogo respetuoso, pero ha respondido con insultos, por lo que le pidió se porte como buen ciudadano.

Al respecto el secretario de Gobernación, David Méndez Márquez indicó mantienen diálogo con algunas organizaciones de vendedores en Tepeaca como en Atlixco para llegar a un acuerdo y se retiren.

