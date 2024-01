Líderes opositores analizan competir por un cargo popular en elecciones

Dirigentes de la coalición opositora “Mejor Rumbo para Puebla” analizan la posibilidad de buscar un cargo público en las próximas elecciones, pues cuentan con un gran ventaja política para poder acomodarse en las posiciones que se renovarán.

Y es que durante varios procesos electorales, los líderes de partidos políticos han aprovechado su poder de decisión para “amarrar” su participación en las votaciones o bien, en los listados de candidaturas de Representación Proporcional.

Tal es el caso del presidente de Pacto Social de Integración (PSI), Carlos Navarro Corro, quien en el 2021 se colocó en el primer lugar de aspirantes plurinominales al Congreso del Estado, lo que le garantizó su pase automático a la actual Legislatura.

Cuestionado sobre el papel que tendrá en el 2024, señaló que todavía se encuentra analizando alternativas; pero apuntó que una de sus opciones será buscar su reelección como legislador local para los siguientes tres años.

“Estamos valorándolo todavía, tenemos tiempo. Yo creo que en unos 10, 12 días definimos las aspiraciones (…) buscaría la reelección, pero lo estamos valorando”, comentó en breve entrevista.

Por su parte el dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Néstor Camarillo Medina, apuntó que sus aspiraciones iniciales fueron contender por la gubernatura del estado, sin embargo, se dijo consiente de que todavía no es su tiempo.

En ese sentido, adelantó que estará “donde el partido lo necesite” y dejó abierta la posibilidad de abanderar por la primera fórmula al Senado de la República, posición por la que también compiten la senadora, Nadia Navarro y el diputado local, Jorge Estefan Chidiac.

“No tengo un espacio arreglado o un espacio que yo sepa que voy a participar. Hasta el día de hoy sigo siendo dirigente del PRI del estado con mucho orgullo, y más adelante esperemos el 17 qué decisión toma la dirigencia nacional”, expresó este martes.

En contraparte, la presidenta estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Augusta Díaz de Rivera Hernández, aseguró que no tiene ningún interés de participar por ningún cargo de elección popular y garantizó que permanecerá al frente del partido hasta el 2025, cuando termina su gestión.

“No ninguno, yo no me voy a postular para ningún cargo de elección popular. Yo voy a quedarme dirigiendo al partido, a mis candidatos, a mis candidatas hasta el último día, creo que es mi papel”, agregó.

Por: Vera Fernández

Editor: Guillermo Leal