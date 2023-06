Lilia Cedillo preside graduaciones de 557 egresados

La Rectora de la BUAP, María Lilia Cedillo Ramírez, presidió las ceremonias de graduación de 423 egresados de la Preparatoria General Lázaro Cárdenas del Río y 134 del Bachillerato Internacional 5 de Mayo, a quienes deseó un futuro lleno de éxito en su vida como universitarios: “Estoy segura que la mayoría de ustedes ingresará a la carrera que eligieron, porque están muy bien preparados”.

Acompañada de directivos, docentes y familiares de los estudiantes, la doctora Lilia Cedillo agradeció el apoyo incondicional que reciben los jóvenes por parte de sus profesores y la confianza que las familias depositan en la BUAP.

“Se me acercan jóvenes o padres de familia y me dicen que quieren ser parte de la BUAP y eso me llena de orgullo, porque significa que han dejado huella; los profesores han realizado una gran labor y los directivos han guiado a todos en su camino”.

Al hacer referencia a la graduación de estas generaciones, confió en su capacidad para resolver retos, por lo que los invitó a plantearse nuevos desafíos y poner en alto el nombre de la BUAP.

“Todas las exigencias que tuvieron durante esta etapa les dará la fortaleza que los hará triunfar. Gracias por ser nuestros estudiantes, gracias por confiar en nuestra institución y estoy segura que esta etapa la recordarán siempre a donde quiera que vayan”, expresó en las ceremonias que por separado tuvieron lugar en el auditorio y teatro del Complejo Cultural Universitario.

Estuvieron presentes la directora del Bachillerato Internacional 5 de Mayo, Fátima Castillo Galicia, y el director de la Preparatoria General Lázaro Cárdenas del Río, José Primitivo Caselín Rosas.

