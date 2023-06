Lilly Téllez no buscará la candidatura presidencial en 2024

La senadora Lilly Téllez anunció este miércoles que no participará en el proceso para buscar la candidatura presidencial por Va por México en 2024.

La panista señaló que ha tomado la decisión de bajarse de la contienda al no ver condiciones de equidad, ya que no hay reglas claras y por no saber cómo será el financiamiento.

“He decidido que no participaré en este proceso”, dijo la senadora a través de un video publicado en sus redes sociales.

Comentó que el método planteado no garantiza la equidad, además que solo les dieron una semana para organizar una elección, y no garantizan reglas del origen del dinero.

“No podemos combatir la ilegalidad violando la ley. No podemos oponernos al clientelismo gubernamental, echando mano de clientelismo partidista o corporativo“, dijo Lilly Téllez.

He tomado la decisión. pic.twitter.com/Yk5FMIZGYZ — Lilly Téllez (@LillyTellez) June 28, 2023

Por: Redacción

Editor: Guillermo Leal