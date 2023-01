Lisa Loring, la primera ‘Merlina’, murió por derrame cerebral

Lisa Loring, la primera actriz que dio vida a “Merlina” (Wednesday) en la popular serie de televisión “La Familia Addams”, murió a los 64 años.

Su hija Vanessa Foumberg fue la encargada de informar que Loring murió la noche del sábado en el Centro Médico Providence St. Joseph en Burbank (California), tras sufrir complicaciones de un derrame cerebral causado por presión arterial alta.

“Se fue en paz con sus dos hijas (Vanessa y Marianne) tomadas de la mano”, dijo su hija tras la muerte.

Loring alcanzó la popularidad por su interpretación Merlina en la comedia que emitió la cadena ABC “La familia Addams” en 1964.

Más tarde, en 1977 repitió el papel en la película para televisión “Halloween with the New Addams Family”.

Cabe mencionar que su actuación marcó pauta para las siguientes versiones del papel, pues Jenna Ortega recreó el famoso baile de Loring en la nueva serie de Netflix “Wednesday”.

