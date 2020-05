Live Action de Hércules será diferente a original, dicen productores

Por Redacción

La semana pasada se reportó que Disney desarrolla una versión en live action de su clásico animado “Hércules”, el cual contaría con los Hermanos Russo como productores ejecutivos.

En una charla reciente con Collider, se dejó a entrever que esta nueva película no sería una “traducción literal” de su contraparte animada.

En primera instancia, se asegura que la música aún será parte de la película. “Creo que siempre debes traer algo nuevo a la mesa porque desde nuestra perspectiva como narradores, no es convincente hacer una traducción literal”, comenta Anthony Russo.

Esta nueva versión está siendo escrita por Dave Callaham, guionista de la próxima película de Marvel “Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings”.

La película se encuentra en las primeras etapas de desarrollo y aún no hay detalles sobre su elenco o director a cargo.

Te recomendamos

Con infromación de Tónica