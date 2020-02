Llama Claudia Rivera no ser indiferentes ante violencia de género

Por Sara Solís

En el marco de la ceremonia del Día de la Bandera, la presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, convocó a los ciudadanos no ser indiferentes a las desigualdades y a los problemas de violencia contra las mujeres.

Agregó que es necesario frenar la violencia contra las niñas y las mujeres y que la defensa a las mujeres no se debe tomar como oportunismo.

Rivera Vivanco anunció que presentará ante el Congreso del Estado la iniciativa para crear una Fiscalía Especializada en abordar temas como feminicidios y violencia contra las mujeres.

Por otra parte expresó que los panistas están desinformados y por ello consideran que ella no está bien evaluada por la ciudadanía. Además dijo que los panistas no pueden criticar a su gobierno porque en la pasada administración hubo derroches de recursos en obras que no eran prioritarias.

Agregó que ella ha tomado en cuenta a los poblanos para la realización de obras y han tenido ahorros importantes para invertir en obras y en seguridad.

