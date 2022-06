Llama líder del Congreso a no politizar feminicidio de Cecilia Monzón

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, hizo un llamado a no politizar el feminicidio de la abogada Cecilia Monzón Pérez; a la par, defendió el trabajo que realizó el fiscal general, Gilberto Higuera Bernal, para esclarecer el caso.



En entrevista, el coordinador de la bancada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) lamentó que casos de violencia de género sean aprovechados para añadirles tintes políticos o realizar golpeteos hacia ciertos partidos.



Aunque refirió que Javier N., padre del hijo de Cecilia Monzón –presunto autor intelectual de su feminicidio– es un perfil que figuró en la escena política de Puebla, la situación no debe mezclarse con otro tipo de señalamientos para “colgarse” de la memoria de la víctima.



“Sin duda es algo que no tiene que politizarse, la violencia en contra de quien sea, pero en específico en contra de las mujeres; no puede ser un tema político ni de partido, es un tema de derechos humanos y de seres humanos”, comentó el diputado local.



Además, Céspedes Peregrina consideró que no debería desacreditarse el desempeño del titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Gilberto Higuera, ya que el caso fue esclarecido con prontitud y precisión en las investigaciones.



En ese sentido, indicó se debe reconocer la celeridad en las indagatorias y la aprehensión de los autores materiales e intelectual, pues –dijo– los resultados no pueden cuestionarse y demeritar el trabajo del fiscal para vincularlo a asuntos políticos.



El legislador también pidió que se aplique todo el peso de la ley en contra del excandidato a la gubernatura del estado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Javier N., en caso de comprobarse su culpabilidad.

Por: Vera Fernández

Editor: Guillermo Pérez Leal

