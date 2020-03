Llama Profeco a no ocasionar demanda innecesaria de cubreboca por coronavirus

Por Redacción

Ricardo Sheffield, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), pidió este lunes no generar demanda de cubreboca y gel antibacterial, así como de desinfectantes y productos de limpieza por la desinformación sobre los casos de coronavirus en México.

En entrevista, destacó que la dependencia ha mantenido el monitoreo a los precios de estos productos al tiempo de destacar que, de acuerdo con la ley, no puede haber aumentos injustificados.

“Recordemos que el consumo debe ser razonado, solo compro lo que necesito. Si no estoy enfermo, no lo necesito. No generemos una demanda innecesaria de este tipo de productos”, dijo.

Por su parte, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, afirmó que el miedo generado por los casos de coronavirus en nuestro país también es fenómeno epidémico que genera reacciones de pánico.

“El uso de cubreboca sencillos que se venden en supermercados no sirven para protegernos, que todo el mundo lo sepa. Si me pongo un cubreboca convencional no disminuirá el riesgo de que yo pueda adquirir el coronavirus, influenza o catarro común”, finalizó.

Te recomendamos

Con información de El Financiero