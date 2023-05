Lo acusan de maltrato animal por bañar a una cucaracha

Un hombre ha sido acusado de maltrato animal en redes sociales por compartir en su cuenta de TikTok un video donde le da un baño a una cucaracha.

En el video publicado se observa al sujeto agarrar a una cucaracha por la parte de atrás y meterla al chorro de agua de un lavabo, mojándole principalmente la cabeza.

Durante el clip se escucha al hombre realizar un par de bromas mientras baña a la cucaracha. Posteriormente, pone al insecto en una esponja para lavar trastes y la talla.

“No, no, aquí todos se tienen que bañar. No puedes andar corriendo por la casa, entre la comida, toda cochina”, se escucha en el video.

“Su jaboncito, limpiecita, le gusta andar por la casa por lo menos va a andar limpiecita, eso de andar toda hedionda por la casa, pues qué traes oye”, dice el hombre hablándole a la cucaracha.

Este hecho ha levantado polémica, al grado que el joven eliminó su cuenta de TikTok, sin embargo, fue descargado y compartido por otros usuarios.

