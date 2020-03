López Obrador respetará sana distancia en giras

Por Redacción

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que habrá cambios en el formato de sus giras a lo largo y ancho del país, en donde aseveró que respetará la sana distancia, producto de la pandemia por el coronavirus.

Durante su conferencia matutina de este miércoles, López Obrador recalcó que solo supervisará obras y que evitará los eventos masivos, por lo que mandará una brigada a que recojan las peticiones de la ciudadanía.

“No podemos ser más de 100 personas y guardando distancia. Son libres los medios para asistir”, argumentó.

“Va a ir adelante una brigada recogiendo sus peticiones, todas van a ser atendidas. Ofrezco disculpas, me duele no poder saludar de mano, abrazar, y besar, que no lo puede hacer por la sana distancia; que no lo vayan a tomar a mal”, señaló.

Este fin de semana, el presidente visitará Bahía de Banderas, en Nayarit; San Luis Colorado, Sonora; Mexicali, Baja California, y Badiraguato, en Sinaloa.

