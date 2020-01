Los ingleses crean nuevo verbo sobre Meghan Markle

La duquesa de Sussex, Meghan Markle, está otra vez en controversia, o al menos su nombre, ya que usuarios de Twitter crearon un verbo nuevo para referirse a la ruptura -sin precedentes- que tuvieron los Duques con la Corona Británica.

El internauta, Ryan Carter, publicó un tuit el 10 de enero proponiendo usar ‘Meghan Markle’ como un verbo. Según su propia definición se usaría para: “valorarte a ti mismo y a tu salud mental lo suficiente como para levantarte y dejar una habitación/situación/entorno en el que tu ser auténtico no es bienvenido o querido”.

Sin embargo, una internauta de Twitter encontró otra definición para darle al nombre de la ex actriz: “Verbo para ignorar o deshacerse de las personas una vez que ya no las utilizas o no te puedes beneficiar de ellas sin tener en cuenta las relaciones humanas genuinas“

“Anoche totalmente ‘Meghan Markleé’ a mi ex y no contesté sus mensajes de texto“, sería un modo correcto de emplearlo, señala el medio británico.

“Estoy considerando ‘Meghan Marklear’: no me han dado un aumento en dos años, y tendría mejores opciones para trabajar como un influyente de Instagram que permanecer en este matrimonio sin amor con el trabajo“, sería una buena opción para referirse que pretende abandonar el trabajo.

Con información de RT