Los liberales combaten corrupción y pobreza: Barbosa

Por Alejandra Olivera

El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta aseguró estar satisfecho con los resultados que han obtenido en el combate a la corrupción, inseguridad y desigualdad social en la entidad, a casi un año de su administración.

En su mensaje durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador que se realizó en la entidad, el mandatario estatal aseguró que “hoy son los liberales” los que están combatiendo los problemas del estado.

Barbosa Huerta sostuvo que desde que asumió la gubernatura la incidencia delictiva ha ido a la baja mes con mes, sin embargo, reconoció que en marzo ocurrió el asesinato “cruel” de tres estudiantes de medicina y un conductor de Uber, en el municipio de Huejotzingo.

Enfatizó que a partir de este momento se estableció un combate frontal a la delincuencia con la reestructuración del sistema estatal de Seguridad Pública con lo que se logró la detención de más de mil personas y la disolución de 62 bandas criminales en todo el estado de marzo a la fecha

Ante López Obrador afirmó que sobre los feminicidios en Puebla no queda impunidad, además sigue existiendo delincuencia, pero no crímenes “cruentos”, así como que no se tiene registro de carteles nacionales operando en la entidad, no obstante, hay otros grupos delincuenciales locales que actúan de manera violenta.

