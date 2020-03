Los Tigres del Norte se ponen fieras y mandan mensaje a Trump

Los Tigres del Norte le mandan un mensaje a Donald Trump y le piden que cambie de actitud con la gente latina.

“Nosotros lo que tendríamos que pedirle a este personaje (Donald Trump), es que cambiara la actitud con nuestra gente. Que cambiara la actitud, que se abriera su corazón, su alma, para con nuestra gente Latina y no únicamente de los mexicanos, sino de muchos latinos, porque mucha gente está teniendo bastantes problemas (sic)”, dijo Jorge en conferencia de prensa.

Además con las próximas elecciones para escoger al nuevo presidente de Estados Unidos (03 de noviembre), aseguran que aunque los candidatos se han acercado a ellos para pedir su apoyo, al final se inclinarán por quien ayude a las personas.

“Nosotros estamos muy activos y atentos a lo que le pasa a nuestra gente y al candidato que le concierne más a nuestra gente, no se sabe cuál se va a quedar al final, todos los candidatos nos hablaron, nos mandaron cartas para ser partícipes de sus campañas, nosotros quisimos estar un poquito atrás y el que quede, con ese vamos a estar apoyando”, comentó Jorge Hernández, vocalista y líder.

Pero no por ello se hacen a un lado con respecto a las votaciones, ya que la agrupación nacida en San José, California hace un llamado a todas las mujeres y jóvenes para que salgan y marquen su sufragio, porque siente que son ellas y ellos las que harán un verdadero cambio para que el país vecino del norte vaya por buen camino.

“Hemos estado haciendo campañas para que vayan a votar especialmente la juventud de hoy, que hay miles y miles de jovencitos que tienen ya el derecho de votar y no lo hacen y los estamos exhortando para que vayan y hagan sus votaciones porque eso es algo muy importante. También la mujer forma parte importante en la votación de Estados Unidos y también hay una campaña para ellas para lograr escoger al candidato correcto que ayude a nuestra gente y este a favor de nuestra gente latina”, explicó el llamado Jefe de Jefes.

Apoyan a movimiento feminista

Los Tigres del Norte no se hacen a un lado de los problemas que vive el país, ahora en temas como los feminicidios y por ello recordaron que desde tiempo atrás han apoyado a las mujeres y un ejemplo de esto fue cuando compusieron el tema “Las muertas de Juárez” en donde hablan de la impunidad que se vive en dicho estado.

Es por eso que ahora opinan que es una responsabilidad de todos para que termine este tipo de problemas, que han estado sucediendo desde hace muchos años.

“Claro que estamos de acuerdo que haya este tipo de movimientos, porque le suceden tantas cosas a la mujer, nosotros cantamos corridos sobre las mujeres desde hace unos diez años y hoy se ha agudizado más ese problema”, indicó Hernán.

“Yo estaba leyendo ayer sobre este movimiento (marcha 08 de marzo y paro nacional el 09 de marzo) que se va a realizar y es un problema que ha existido hace mucho tiempo, pero hoy con las redes sociales, hay más oportunidad de ver el acoso, esta más abierto hoy, ya no hay secretos, la mujer ya no tiene privacidad, lo más importante es cómo se educa, cómo se puede erradicar eso para que a la mujer no le pasen tantas cosas. Nosotros como hombres podemos educar, porque casi es normal que el hombre acosa a la mujer, así es la vida, pero creo que tenemos que hacer consciencia como hombres y darle un lugar y respeto a las mujeres”, abundó.

Los intérpretes de “La puerta negra”, “Jefe de Jefes”, “Golpes en el Corazón”, entre otros se encuentra promocionando su nuevo disco “Y su palabra es la ley”, que es un tributo a Vicente Fernández.

“Este proyecto cuando llegó a nosotros no lo pensamos mucho porque admiramos mucho al señor Vicente y en cuestión de tiempo tenemos carreras similares, nuestros géneros musicales gustan mucho en México y el resto del mundo, entonces cuando nos llegó el proyecto no lo pensamos mucho”, expresó Hernán.

Esa fusión entre mariachi y el sonido característico de Los Tigres del Norte en temas como “Mujeres divinas”, “Por tu maldito amor”, “Lástima que seas ajena”, entre otros, se podrán escuchar en vivo durante sus conciertos en el Auditorio Nacional los días 6 y 7 de marzo, así como el 17 de abril.

