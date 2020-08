Luchas internas no consolidan a Morena: Barbosa sobre pugnas en la dirigencia

Por Alejandra Olivera

El gobernador Miguel Barbosa Huerta no quiso pronunciarse sobre el método de selección de la dirigencia nacional de Morena, pero lamentó que este partido no haya tenido una consolidación por luchas internas y prácticas que no deben tener lugar.

En conferencia de prensa, señaló que la disputa está en la renovación de la dirigencia del Movimiento Nacional de Regeneración (Morena) , por lo que prefirió no pronunciarse sobre el modelo de selección, al tiempo que dijo esperar que se resuelvan los problemas del partido.

Manifestó que su deseo es que Morena este fortalecido institucionalmente para que pueda ser un partido en el poder y que no siga como actualmente se encuentra, ya que no incide en la conformación de los hechos políticos.

“Es lamentable que un gran movimiento, que nos llevó al triunfo, por luchas internas y prácticas que no deben existir no haya tenido una consolidación”, expresó.

Cabe mencionar que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena aprobó recientemente la nueva convocatoria para renovar su dirigencia nacional que prevé concluir el 31 de agosto con un nuevo líder, que sustituirá a Alfonso Ramírez Cuéllar.

