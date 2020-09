“Lucifer” es el programa de streaming más visto en Estados Unidos

Por Redacción

“Lucifer” es el programa más visto en todas las plataformas de transmisión en los Estados Unidos, se han mostrado nuevos datos. El programa de Netflix protagonizado por Tom Ellis en el papel principal, regresó recientemente para la primera mitad de su quinta temporada.

Según los datos recopilados por Nielsen, el programa fue visto más que cualquier otro en Estados Unidos en Netflix, Amazon Prime, Disney + y Hulu en el periodo entre 17 y el 23 de agosto.

Las cifras muestran que “Lucifer” se transmitió durante 1,591 minutos durante esa semana, 343 minutos antes de la segunda serie más vista. En segundo lugar quedó la serie animada “The Legend of Korra” con 1.248, mientras que “The Umbrella Academy” fue tercera con 1.088 minutos.

Se espera que la segunda mitad de la quinta temporada llegue el próximo año y contará con un episodio musical especial. El programa concluirá con una sexta y última temporada, que se extenderá a 10 episodios.

