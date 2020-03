Ludwika Paleta confesó que nunca ha vacunado a sus hijos

‘Últimamente estoy muy healthy oriented y soy medio alternativa; no quiero entrar en polémica, pero soy de las que no les ha puesto una sola vacuna a mis bebés’

La actriz Ludwika Paleta causó una enorme polémica por confesarle a una revista que nunca ha vacunado a ninguno de sus hijos.

En una entrevista con ‘Caras’, la polaca dijo que ninguno de sus tres hijos (Nicolás, Bárbara y Sebastían) ha recibido una sola vacuna pues ella se considera una mamá alternativa.

CONSEJO DEL DÍA: lean mas allá del encabezado. Buen Domingo a todes ❤️ — ludwika paleta (@ludwikapaleta) March 29, 2020

“Últimamente estoy muy healthy oriented y soy medio alternativa; no quiero entrar en polémica (ríe), pero soy de las que no les ha puesto una sola vacuna a mis bebés”, dijo a Caras.

Además agregó que tampoco les ha dado ningún medicamento a sus hijos, los gemelos Bárbara y Sebastían, pues ella prefiere la homeopatía.

Hace dos años contamos esta historia. una historia que habla de los estragos de la muerte y los desastres naturales. Hoy que nos enfrentamos a la oportunidad de valorar las cosas que verdaderamente importan, queremos abrir el baúl de los recuerdos. #LosHijosTambiénLloran en linea pic.twitter.com/M7NbYKRc6e — Andrés Zuno (@AndyZuno) March 22, 2020

“Tienen dos años y medio y tampoco han tomado una sola medicina en su vida, pero eso implica más responsabilidad; por ejemplo, para curarles una fiebre sin Tempra, tienes que estar muy al pendiente y darles la homeopatía cada hora”.

Ante las críticas, Ludwika publicó en su cuenta de Instagram un mensaje acerca de la revista.

“Sólo les voy a decir una cosa hoy: acuérdense que las revistas ponen en sus portadas cosas que ellos creen que ‘venden’ y tergiversan la información a su propia conveniencia” concluyó.

Cabe destacar que la declaración sobre la postura de la actriz sobre las vacunas estaba en la portada de la revista que ella protagonizó, cosa que quizá causó esta molestia, pues es una entrevista muy extensa donde habla sobre su matrimonio y su vida profesional.

La actriz no puntualizó si pertenece a algún movimiento anti vacunas, pero no hay que olvidar que en México se han presentado nuevos casos de sarampión, una enfermedad que se encontraba erradicada y que no vacunar a un niño pone e riesgo a una población entera.

