HISTORIA: Luz, a sus 13 años “Cuando bebes por todo y por nada”

Por Itzeli Zamora

Un sentimiento de soledad y de aceptación social empujaron a Luz hacia el alcohol a los 13 años de edad.

Comenzó con la cerveza sábados y domingos y luego licor dos o tres veces por semana. Una vida difícil que se extendería durante nueve años consecutivos.

“Buscas cualquier pretexto para tomar, ya no es como algo normal, ya tomas por todo y por nada” dice en entrevista con Oro Noticias.

Hija de madre soltera, reconoce el esfuerzo de su progenitora por proveerle lo necesario, sin embargo nació en ella un sentimiento de abandono emocional.

Durante 5 años sostuvo un noviazgo que fue adverso al cariño, la confianza y al autocuidado. Las fiestas, las drogas y el consumo de alcohol fueron en exceso.

Reprimir los sentimientos solo empeoró su atracción por el alcohol y su pareja la metió al mundo de la marihuana, aumentando su adicción a las drogas.

En ese contexto también fue víctima de violencia en el noviazgo de manera física y psicológica “él me decía que no tenía permiso de hablar con nadie, solo con ciertas personas”.

Luz reconoce que se profundizó su inseguridad y su desequilibrio emocional. Sintió que el alcohol sirvió para aguantar ese maltrato de pareja y no pensar en el suicidio.

Cuando cumplió 18 años terminó con su novio e intentó alejarse del alcohol “jurando” una y otra vez que no caería nuevamente, sin embargo no tenía la fuerza ni la ayuda para poder cumplirlo.

Más adelante en otra relación, se embarazó de su primera hija. Durante los primeros cuatro meses de gestación continuó consumiendo alcohol y drogas y a pesar de ello, la niña nació sana.

Pero la adicción estaba latente y con 20 años de edad aceptó convertirse en una “Sugar Baby”, es decir la pareja sexual de dos hombres que le duplicaban la edad. El ingreso económico no solo le permitió consumir alcohol sino acceder a la cocaína a pesar de que ya esperaba a su segunda hija.

El descontrol total hicieron que a sus 22 años de edad ingresara a la central mexicana de Alcohólicos Anónimos (AA) donde con ayuda profesional y fuerza de voluntad comenzó a recuperar su autoestima.

“Tenía mucho miedo de la vida, de vivirla, de establecer una relación al no saberme comunicar porque ya venía muy devaluada con mi alcoholismo, en el grupo llegué sin valores, me sentí indigna y hoy puedo decirte que soy una mujer con principios, que no soy tonta y soy un ser extraordinario”, comentó.

Mujeres cada vez con más problemas de alcoholismo

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Adicciones (Conadic) cuatro de cada 10 niños entre 12 y 17 años han consumido alcohol.

Las mujeres incrementaron el consumo de alcohol en 200 por ciento frente a los hombres, por lo que es urgente visibilizar el alza en la incidencia de alcoholismo entre mujeres.

De acuerdo con cifras oficiales, el aumento en el consumo de alcohol se da especialmente entre niñas de quinto grado de primaria hasta el último año del bachillerato, y por primera vez en la historia el consumo de alcohol entre mujeres rebasó el de hombres, “es decir, es más común que mujeres de 12 a 17 años consuman alcohol diariamente, más que los hombres”.

