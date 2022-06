Madre amarra a niña de 5 años bajo el sol como castigo

Una madre amarró de pies y manos a su hija de 5 años y la acostó en el techo de su casa bajo el sol, como castigo por no hacer la tarea en la India.

El video que circuló a través de redes sociales causó indignación pues la temperatura era de casi 42 grados centigrados.

Asimismo, en la escena se podían escuchar los desgarradores gritos de la pequeña que se quemaba con el sol.

No obstante, uno de los vecinos escuchó los desgarradores gritos y grabó el video, el cual mandó a la policía.

De acuerdo con medios locales, la madre aceptó su culpabilidad y participación en lo hechos a través de una entrevista.

