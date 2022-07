Madre de Britney Spears revela conversaciones con su hija

Lynne Spears, madre de Britney Spears, reveló mensajes enviados a la cantante para tratar de demostrar que sí había contacto entre ellas.

Luego de que el pasado 25 de julio, la intérprete de “Baby one more time” subió a su Instagram mensajes, donde pedía ayuda durante su ingreso a un centro psiquiátrico en 2019, y supuestamente, no obtuvo respuesta.

Te puede interesar: BTS alista serie documental y otros proyectos con Disney

El mismo día, la cantante borró sus publicaciones donde señaló a su mamá de hipócrita y abusadora.

Ante esto, Lynne Spears subió pruebas en su cuenta donde se veía una contestación de su parte.

También, manifestó que sentía que su hija borraba sus mensajes y estos actos le rompieron su corazón.

Más noticias: Congreso busca combatir acoso sexual en transporte público

En la misma respuesta se leía “Me duele que sientas que las personas que más te aman te traicionaron. ¡Déjame acercarme a ti! ¡Te amo!”.

Este episodio se suma a las demás acusaciones que la artista sostuvo en contra de su padre y su ex abogado por el manejo de su fortuna mientras estaba bajo su custodia.

Te interesa leer: Musk irá a juicio en octubre por compra cancelada de Twitter

Por: Redacción

Edición: Susana Osorio

TE RECOMENDAMOS: