Madre de joven con discapacidad pide ayuda para solventar gastos de su hijo

Por Roberto Castillo

Gaby es madre de Diego, un joven de 20 años que tuvo una operación bilateral de cadera y enfrenta discapacidad múltiple, parálisis cerebral, debilidad visual del ojo izquierdo, es autista y epiléptico y cuya situación económica es difícil.

Gaby, seguidora de Oro Noticias, trabaja como comerciante de ropa en varios tianguis, porque tampoco puede dedicar largas jornadas de trabajo ya que no tiene quien cuide a Diego, además de que recientemente falleció su padre quien era el principal apoyo económico.

La radioescucha pide apoyo del auditorio de forma económica y en especie, ya que Diego requiere pañales etapa 7, ropa usada que está en buen estado así como con medicamentos y pomadas especiales

“Estoy agotada, mi padre acaba de fallecer y era la única persona que nos apoyaba económicamente, las rentas, hay muchos gastos y pues me quedé sin auto, con vida, pero necesitamos ayuda, no puedo trabajar 8 horas en un establecimiento porque no tengo quien lo cuide necesito ir y venir, él se queda con Dios, cuando yo salgo a vender a los tianguis la ropa”

Quienes puedan apoyar a Gaby y Diego pueden hacer depósitos a la cuenta BBVA 4152 3136 6094 7123 a nombre de Enedina García Flores, madre de Gaby. La peticionaria también compartió su whatsapp para notificarle los apoyos y separar los movimientos financieros de su madre: 221 430 3591.

Te recomendamos