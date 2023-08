Madre de Paulina Camargo: “Se me secó el alma”

La madre de Paulina Camargo, Rocío Limón Maldonado, aseguró que quisiera llorar, se le quiebra la voz, pero no hay lágrimas que caigan por sus mejillas: “Estoy seca, se me secó el alma”, exclama a ocho años de la desaparición de su hija de 19 años de edad.

Está frente a la Comisión de Derechos Humanos de Puebla, en donde dice que ya no confía en las autoridades, pues en ocho años no han dado resultados ni esclarecido la desaparición de Paulina Camargo.

Rodeada de medios de comunicación, hace un recuento de todos los escenarios que pudieron haber ocurrido con su hija: pudo ser vendida a una red de trata de personas, que quizás no la regresaron a casa para quedarse con el bebé que esperaba, o que tal vez fue asesinada como indica la versión oficial vertida en agosto de 2015.

“En este estado necesitamos que las autoridades hagan su trabajo de manera correcta“, exige al iniciar una caravana con un pliego petitorio en mano.

A la Comisión de Derechos Humanos de Puebla pide acompañamiento para el proceso legal por desaparición que está abierto en contra de José María N. sentenciado por homicidio y aborto, quien no ha revelado la ubicación de Paulina.

Al Congreso de Puebla le piden que endurezca las sanciones por desaparición y la creación de una comisión especial en el Legislativo.

Al gobierno de Puebla en Casa Aguayo, la familia pide una reunión con el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina.

En tanto, a la Fiscalía General del Estado, Rocío Limón recrimina que el fiscal Gilberto Higuera Bernal haya declarado que tiene una deuda con ellos, pues consideró que la revictimiza debido a que sólo la ha recibido en una ocasión, lo cual no ha vuelto a suceder a pesar de que ella y su esposo Rolando Camargo lo han solicitado en diversas ocasiones.

También lee: “¿En dónde está?”: Padres de Paulina Camargo a ocho años de desaparición

Al Poder Judicial le reprocha que las audiencias sean canceladas sin previo aviso y que la justicia haya sido tan lenta, así como la serie de intentos que realiza la defensa de “Chema” para liberarlo.

“A ocho años de la revictimización de Paulina y de su bebé, a ocho años donde no hay resultados, donde los jueces no nos dan fecha y se burlan de nosotros, donde no hay interés de nosotros como víctimas”, acusa.

Por Guadalupe Juárez

Editora: Brenda Balderas

