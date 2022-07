Madres piden despedir a maestra de Kinder por “enseñar mucho en redes”

Madres de familia de un jardín de niños -en el estado de México– levantaron una queja en contra de la profesora de sus hijos, Arely “N”.

Las tutoras alegan que la docente “enseña mucho” en redes sociales, hecho que rechaza al decir que no es bueno que suba esas imágenes cuando es maestra de menores de edad.

Arely, de 25 años de edad, argumenta que está de vacaciones y que esas imágenes no tienen otra más que compartir algo de su vida personal en internet.

La queja llegó luego de que una de las madres de familia descubriera a su esposo revisando las fotos de la profesora.

El padre de familia descubierto reconoció que encontró el Facebook de la maestra, escribiendo su nombre en la red social.

“También recalco que jamás me he vestido de manera que puedan considerar indebida frente a mis alumnos: nunca traigo falda ni short. Siempre uso pantalón y blusa, todo cubierto con mi delantal. Y por supuesto que jamás les he dado mi Facebook a mis estudiantes, pues tienen cinco años y ni siquiera deben tener red social”, se defendió la maestra.

Este no es el primer caso así que se hace viral, y como siempre el público de internet salió a opinar:

“No veo ningún problema, es su vida personal y ajena a su labor, por cierto, llama la atención que sean las mamás las que seguramente están revisando las redes de la maestra, porque los niños (jardín de niños), dudo que lo hubieran hecho”, dijo un internauta.

Otro ejemplos de opiniones son estos:

“Si lo sube a las redes deja de ser privado y eso influye todas las demás áreas, sobre todo si su profesión no es ser modelo, sino maestra de menores”.

“Los niños de kinder no tienen redes sociales, las ofendidas son las madres envidiosas“.

“Ser maestra o maestro es una responsabilidad 7×24 por ello es necesario vocación 100% para ser ejemplo a seguir. Un maestro debe ser respetable y respetado”.

“Señora, ¿de que manera está maestra falta al respeto? Dejen de estar de envidiosas y arguenderas”.

“Mi deber como madre es estar al pendiente de mis hijos y no de lo que hacen las maestras EN SU TIEMPO LIBRE Y PERSONAL“.

“Siempre me ha molestado eso. Que por publicar cosas afecte tu vida laboral. Deben saber diferenciar la vida personal con el trabajo.”

