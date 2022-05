Maduro agradece apoyo de México y estos países ¡Ve por qué!

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, agradeció a los gobiernos de Argentina, Bolivia y México por pronunciarse en contra de la supuesta exclusión de su país en la IX Cumbre de las Américas.

El jefe de Estado de Venezuela calificó al gobierno de Estados Unidos como “excluyente” durante una ceremonia celebrada en Caracas por los 200 años de la batalla de Pichincha.

““Se nos pretende excluir al pueblo de Venezuela de la mal llamada Cumbre de las Américas, ha habido una gran protesta de más de 25 gobiernos contra el intento de excluir a los pueblos de Cuba, Nicaragua y Venezuela“, añadió el venezolano.

Maduro agradeció la postura que algunos presidentes de la región han realizado a favor de la inclusión de todos los países de la reunión en la Cumbre de las Américas que se realizará del 6 al 10 de junio de 2022 en Los Ángeles, California.

Hasta el momento, los Estados Unidos no han publicado la lista de los presidentes que se reunirán en la cumbre; no obstante Brian Nichols, subsecretario de Estado, declaró que algunos países no recibirían invitaciones.

Nichols recordó en entrevista realizada por medios de Colombia, que es poco probable que las delegaciones de Cuba, Nicaragua y Venezuela no estén presentes debido a que, por sus propias acciones, “no respetan la democracia“.

Se informó que en esta IX Cumbre de las Américas se tratarán temas como la defensa de la democracia y los derechos humanos en el hemisferio occidental, así como estrategias para combatir los estragos de COVID-19.

