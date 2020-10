“Malinterpretaron mis palabras”, dice diputada de Morena que aceptó soborno

Por Redacción

Tras confesar en la Cámara de Diputados que sobornó con 20 mil pesos a un ministerio público en Acapulco para ayudarle a tener un juicio abreviado, la diputada de Morena, Abelina López, publicó un video donde afirmó que la “malinterpretaron”.

“Malinterpretaron mis palabras y hoy dicen ‘Abelina es corrupta’, ¡pero no! Los corruptos es Rosario Robles, Marta Sahagún, Carlos Salinas de Gortari, Calderón, Vicente Fox, Ernesto Zedillo Ponce de León. Dónde está la corrupción aquí o allá te pregunto mi querido pueblo”, expresó la diputada en un video difundido en redes.

Seguiremos trabajando en combatir la corrupción, les guste o no les guste, nos comprometimos a eso y seguirá el barrido de arriba hacia abajo. 💕🕊️💕#ConCargoySinCargoSICUMPLE 🌹 pic.twitter.com/e6kNp4knKl — Abelina López (@AbelinaLopezR) October 14, 2020

“Lo que ellos malinterpretan, porque yo hablé de 20 mil pesos, y esos 20 mil no los di yo. Cuando a mí me dijo el conocido que le llevara la defensa, esos 20 mil pesos les dije que no los dieran porque prefería irme a una herramienta legal. Al final yo no di nada porque no estoy acostumbrada a la corrupción”, continuó.

La diputada informó que ella litiga y tuvo que dar “la módica cantidad de 20 mil pesos para que la corrupción del sistema permitiera solicitar al juez, el juicio abreviado”. Desde su curul, Abelina López, describió que tiene copias certificadas y que este soborno se cometió en la administración pasada.

En plena tribuna de @Mx_Diputados, la diputada de Morena, Abelina López Rodríguez confiesa públicamente que sobornó con 20 mil pesos a un juez y aún así acusa a la oposición de corrupta: “son ignorarantes porque no saben el procedimiento”, dice. pic.twitter.com/llCA6iZsPI — DDC (@DDConfianza) October 13, 2020

“Tengo copias certificadas, fue en el periodo de Peña Nieto, el ministerio público federal de Acapulco en el periodo de Peña Nieto tuve que dar los 20 mil pesos para que solicitaran el juicio abreviado. Fue en el periodo de Peña Nieto, los corruptos son ellos, habrá de entregárselos certificadamente”, finalizó.

