Mantendrán en operación barcos para sanear Valsequillo

La secretaria de Medio Ambiente de Puebla, Beatriz Manrique Guevara, descartó dejar inoperantes los tres barcos que adquirió la administración de Antonio Gali Fayad para sanear la presa Valsequillo, aunque su mantenimiento cuesta algunos millones de pesos al año.



En entrevista, reconoció que el costo del mantenimiento de las naves modelo Scavenger 2000, así como de los embarcaderos y los gastos de operación, significan algunos millones de pesos al año, aunque no precisó cuántos.



Sin embargo, cuestionada sobre si para evitar dicha carga financiera deberían dejar de funcionar igual que el Tren Turístico Puebla a Cholula, respondió que las embarcaciones son un bien público que deben operar para que se mantengan en óptimas condiciones.



Consideró que el exgobernador panista planteó expectativas imposibles de cumplir en cuanto a limpiar la laguna, pues dijo que esto no será posible hasta que no haya un control sobre las descargas al Río Atoyac, cuyas aguas contaminadas llegan a la presa.



Indicó que actualmente las tres embarcaciones con tecnología de hiperoxidación y oxigenación del agua laboran en las zonas de la presa en cuyas inmediaciones están asentadas comunidades para mitigar los olores y la presencia de mosquitos.



“La tecnología sería maravillosa, si el agua ya no entrara contaminada, de lo contrario es como sacudir una mesa con polvo, en una terracería, que a los dos minutos se vuelve a llenar de polvo”, expresó.

Por: Alejandra Olivera

Editor: Guillermo Pérez Leal

