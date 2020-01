Manzanilla se da por “muerto” para alcaldía de Puebla

Por Alejandra Olivera

Fernando Manzanilla Prieto, secretario de Gobernación en Puebla, rechazó que estar interesado en la candidatura para la presidencia municipal de Puebla que se disputará en 2021, pues sostuvo que mientras el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta no le pida su renuncia, continuará a cargo de la dependencia estatal.

En entrevista pidió no hacer caso a chismes y rumores sobre dicha situación, pues dijo que hasta el momento “no pasa nada”.

Por ello, insistió en que no está interesado en ningún cargo para contender en proceso electoral de 2021, incluyendo la alcaldía capitalina.

En ese sentido, mencionó que no haría más comentarios sobre temas políticos electorales, tema en el que dijo se le diera “por muerto”.

“Cuando haya algo que informar los juntaremos y les diremos lo que haya que informar, no estoy en eso. Hace tiempo les dije que me dieran por muerto en ese tema en particular. Es algo hasta ilegal hablar en este momento de temas políticos- electorales”, sostuvo.

Recientemente trascendió que Carlos Meza Viveros revelaría a Manzanilla Prieto en la Segob, lo cual fue descartado por el titular del Ejecutivo estatal.

