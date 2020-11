El día en que Maradona jugó en el Cuauhtémoc durante la Copa del Mundo de México 86

En #Mexico86 me fui al clásico rioplatense en Puebla con un grupo de finlandeses que trajo un amigo. No fui al palco de prensa, me quedé en la hinchada para donde teníamos las entradas. Me sorprendí al encontrar estas fotos, creía que no había llevado ninguna cámara. #Maradona pic.twitter.com/e5UVhChRwP