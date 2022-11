Marchan contra la violencia de género en Puebla

La tarde de este viernes 25 de noviembre y en el marco del Día Intencional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, decenas de integrantes de colectivos feministas marcharon por las calles de la capital del estado para visibilizar y pedir un alto a la violencia.

La marcha, convocada por diversos colectivos de la ciudad, inició pasadas las 15:00 horas desde la sede de la Fiscalía General del Estado (FGE), donde las colectivas recordaron a las mujeres víctimas de feminicidio y desaparecidas en la entidad.

Posteriormente, el contingente recorrió el bulevar 5 de Mayo, donde continuaron su marcha cantando “himnos” para denunciar la violencia machista y exigir la caída del régimen machista, el cual “se va a caer, se va a caer”.

La marcha continuó hasta llegar al zócalo de la capital del estado, donde doblaron su marcha para terminar frente a la sede del Congreso de Puebla, donde exigieron legislar en favor de la aprobación legal de aborto.

Hacen pase de lista frente a Casa Aguayo

A la par, otro contingente se manifestó frente a Casa Aguayo, sede del Ejecutivo en el estado, donde realizaron un pase de lista de víctimas de feminicidio y donde exigieron un alto a los asesinatos de mujeres.

En el sitio, montaron una ofrenda con cruces rosas que simbolizan a las víctimas de feminicidio en la entidad, dichas cruces estuvieron acompañadas de una veladora, símbolo para que las víctimas encuentren su camino.

Violencia vicaria, se manifiestan madres

Más tarde, frente a la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos de Violencia contra las Mujeres, madres víctimas de violencia vicaria , se manifestaron para exigir a las autoridades dar celeridad a sus casos.

“La lucha de las madres no morirá, no morirá. Señor señora, no sea indiferente, se llevan a las crías con ayuda de los jueces, Señor señora, no sea indiferente, se llevan a las crías con ayuda de los jueces”, fueron parte de sus cánticos.

Cabe mencionar que durante la protesta frente al Congreso Local fueron difundidas fotografías de feministas encapuchadas portando martillos, bates de baseball y teasers, pese a ello las autoridades no reportaron incidentes.

