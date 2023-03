Marchan madres buscadoras en Puebla por 8M

Elizabeth, María del Pilar, Marlén, Lucero y Paulina, fueron algunos de los muchos nombres que resonaron en las calles de Puebla este 8 de marzo, un día de lucha y protesta para las madres buscadoras que enfrentan la desaparición de sus hijas y familiares, en espera de encontrarles.

Entre aires de esperanza y rabia, integrantes del Colectivo Voz de los Desaparecidos volvieron a tomar las principales vialidades de la capital poblana para dejar constancia de que decenas de personas continúan sin ser localizadas en todo el estado, entre ellas, mujeres y niñas.

Respuestas y justicia por parte de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas y la Fiscalía General del Estado fue la principal exigencia de los manifestantes, quienes previo a su movilización realizaron una misa al aire libre para pedir por el bienestar de los suyos.

A las puertas de la Comisión de Búsqueda, ubicada en la 29 oriente 602, remarcaron su inconformidad ante el desempeño de la titular de la dependencia, María del Carmen Carabarín Trujillo, solicitando que el gobernador, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, valore su destitución.

María Luisa Núñez Barojas, representante del colectivo, condenó que las instituciones pretendan minimizar y disfrazar con cifras el problema de las desapariciones a nivel estatal, pues –dijo– al menos tres mil personas permanecen sin ser localizadas en Puebla.

“En este estado y más allá de los datos oficiales sigue habiendo por lo menos tres mil familias que están buscando a una persona desaparecida. Hoy tenemos familias nuevas, en esta semana desaparecieron tres mil personas”, expuso.

Al grito de “¡Hija, escucha, tu madre está en la lucha!” y “¿Por qué los buscamos? ¡Porque los queremos!” partió la manifestación pacífica de alrededor de 200 personas que vistieron ropa blanca y cargaron pancartas y lonas con los rostros y nombres de sus familiares.

La primera escala de la protesta fue en la Fiscalía, inmueble que ya se encontraba resguardado por elementos mujeres de la Policía Estatal. Sin intervenciones a la fachada ni agresiones, las madres buscadoras se acercaron para hacer resonar sus exigencias.

“No merecemos este trato de las autoridades, busquen a nuestras hijas desaparecidas, hagan su trabajo”, reprocharon una y otra vez a la dependencia ministerial, evidenciando que han sufrido revictimización y nula respuesta en sus carpetas de investigación.

Las consigas y gritos de justicia fueron pausados para dar voz a la madre de Elizabet García Pérez, una joven de 13 años originaria de la junta auxiliar de San Miguel Canoa desaparecida el pasado 27 de febrero, cuando se dirigía a la escuela secundaria.

Detalló que Elizabeth fue vista por última vez entre los límites de Puebla y Tlaxcala, de modo que las autoridades de ambos estados se han deslindado del caso y se niegan a hacerse cargo de las investigaciones.

Entre lágrimas y desesperación, solicitó que el fiscal general, Gilberto Higuera Bernal, intervenga para acelerar la localización de la menor, pues teme que pueda ser víctima de trata de personas, ya que –dijo– en la misma zona desaparecieron dos niñas más.

“Revisen dónde desapareció, vine y no me hicieron caso, me mandaron a Tlaxcala. No es justo, cada día que pasa, por favor, les exijo que me ayuden a buscarla, yo sé que está con vida“, expresó.

Posteriormente, la marcha continuó su recorrido sobre el Boulevard 5 de Mayo, subió por la Avenida Juan de Palafox y Mendoza, haciendo una segunda escala en el Ayuntamiento de Puebla, inmueble que también estaba custodiado por policías mujeres.

La movilización pacífica del Colectivo Voz de los Desaparecidos terminó en el Zócalo de la ciudad, donde se colocó una estructura de madera para proteger la Fuente de San Miguel, misma que fue aprovechada para hacer un tendedero de denuncias y colgar fotos de personas no localizadas.

Al llegar al punto, realizaron un pase de lista de las mujeres, niñas, niños y hombres que han desaparecido en el estado. Entre los nombres, volvió a resonar el de Paulina Camargo Limón, uno de los casos más emblemáticos de la causa que abrazan en el Día Internacional de la Mujer.

Por: Vera Fernández

Editor: Guillermo Leal