Marchan por la desaparición de Guillermo Raúl López en Puebla

Debido a que han pasado 17 días desde su desaparición y no ha sido localizado, la familia de Guillermo Raúl López Escobedo apeló a que sea a través de la sociedad y de las personas que lo privaron de su libertad como lo encuentren, ya que cámaras de seguridad no sirven y no hay más rastro de dónde pueden hallarlo.



“Desgraciadamente hay cámaras que no sirven y situaciones que se nos contraponen para dar con el paradero de Raúl, entonces para mí es más fácil pedir piedad por mi hermano, es más fácil que ellos nos entreguen a mi hermano que a lo mejor Fiscalía entre sus esfuerzos, me entreguen a mi hermano”, declaró Karla López, hermana de Guillermo Raúl, desaparecido el 28 de diciembre pasado en Amozoc.



Un grupo de 50 personas se manifestaron este domingo desde Analco hasta la Fiscalía General del Estado (FGE) para exigir a las autoridades resultados y que Guillermo Raúl sea hallado con vida, en el trayecto su hermana reveló que los intentaron extorsionar tras reportar su desaparición, razón por la cual su carpeta de investigación se encuentra en la Fiscalía Especializada en Secuestros y extorsión.

El último rastro de Guillermo Raúl es el punto a donde acudió a vender su computadora con un amigo, sin embargo, las cámaras del municipio de Amozoc en Chachapa, no sirven. A esto se suma, que la telefonía celular no les ha entregado a las autoridades la sabana de llamadas del joven de 28 años de edad para conocer la última ubicación del dispositivo.



Durante el trayecto a la FGE, los familiares pegaron decenas de fichas de búsqueda de Guillermo Raúl en las paredes y comercios, además de entregarlas a cada uno de los automovilistas mientras se manifestaban en la sede principal del organismo de procuración de justicia.



Alicia Escobedo, madre de Guillermo Raúl, rompió en llanto en diversas ocasiones y, aunque reconoció el apoyo de las autoridades estatales en la búsqueda de su hijo, pidió prontitud en las acciones para dar con su paradero, ya que teme por cómo se encuentra de salud al no poder regresar a su casa.



“Así como mi corazón me dice que está vivo, creo yo que no está en las mejores condiciones por eso es que quiero encontrarlo lo más rápido posible”, comentó.



Hasta el momento, las únicas pistas son videos de la motocicleta que llevaba ese día cuando circula en Periférico Ecológico, sin embargo, al introducirse a la vialidad estatal no hay más imágenes, mientras que en el cateo de su amigo Ulises, lo único hallado es un casco de Guillermo Raúl que le prestó hace tiempo.

Por: Guadalupe Juárez

Editor: Guillermo Leal