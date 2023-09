María Belinda Águilar solicitará un diagnóstico financiero del Poder Judicial

La recién designada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Puebla, María Belinda Águilar Díaz afirmó que solicitó un diagnóstico financiero sobre el Poder Judicial, pues su intención es sacar adelante los retos y desafíos que enfrentan.

En entrevista, la magistrada presidenta reconoció “la apertura” de su antecesora en el cargo, Margarita Gayosso Ponce, así como de Carlos Palafox Galeana, de renunciar a sus cargos para que el Poder Judicial “siga adelante”, así como el trabajo que hicieron al frente del Tribunal y del Consejo de la Judicatura, respectivamente.

“Lo que a mí me consta es que mis compañeros que me antecedieron también hicieron el esfuerzo para seguir adelante, lo que hemos venido construyendo en el Tribunal no es lo que hace uno u otro”, apuntó.

Sin embargo, dijo que va a “empaparse” de la información necesaria para definir la ruta que se seguirá como representante del Poder Judicial, aunque de momento descartó realizar revisiones administrativas o una “limpia” de personal.

#Puebla La magistrada María Belinda Aguilar Díaz refirió que a su llegada a la presidencia del TSJ, solicitó un diagnóstico financiero del Poder Judicial 🎙️



Vía @Ale_Olivera_ pic.twitter.com/dGwMDwk9tw — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) September 1, 2023

Enfatizó que sí solicitó un diagnóstico financiero sobre el Poder Judicial, esto debido a que trabajadores solicitan mejoras en sus prestaciones, aunque el expresidente de la Judicatura, Carlos Palafox Galeana, refirió que dejó un nuevo tabulador de salarios.

Aguilar Díaz aprovechó para hacer un llamado a la unidad a todos los miembros del Poder Judicial, pues dijo su llegada a la presidencia del Tribunal “es una vuelta a la página” y se debe de trabajar para posicionarlo en aras de brindar el servicio que la ciudadanía demanda.

De paso comentó que hasta ahora no se ha definido quién ocupará la presidencia de la Judicatura, pues es una decisión que deben tomar sus propios integrantes y dos de ellas apenas fueron designadas la tarde del jueves.

Por: Alejandra Olivera

Editor: Guillermo Leal