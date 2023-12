Mario Patrón reconoce apertura al diálogo de Sergio Salomón

A casi un año de que Sergio Salomón Céspedes Peregrina se convirtió en gobernador, el rector de la Ibero Puebla, Mario Patrón Sánchez, reconoció al mandatario estatal por el diálogo que mostró desde la primera semana de su gestión, ya que compartió que buscó de inmediato al Consorcio Universitario para delinear una agenda de acciones.



En reunión con medios de comunicación, el académico dijo que Céspedes Peregrina marca un sello y una pauta de gobierno basada en el diálogo y en la concertación con los actores, lo cual –abundó—se distingue a lo mostrado por sus antecesores.



“En esos términos me parece que no hay duda es un signo de ejercicio político muy distinto a los inmediatos anteriores y que habría que aplaudir en términos de que eso necesita el entorno político y democrático del estado”, sostuvo.



Señaló que es lo que necesita la entidad poblana, una perspectiva de estabilidad, menos polarizante y con mayor diálogo.



“Me parece que tener un gobernador conciliador y dialogante es un claro ejemplo al entorno para que sea la política y el ejercicio de gobierno lo que nos permita dirimir diferencias”, agregó.



Sin embargo, dijo que la seguridad sí es un pendiente, por lo que propuso que sea el mandatario estatal quien lleve a cabo un diagnóstico a cielo abierto de qué está pasando y por qué la violencia está creciendo en Puebla.



Después de este análisis, recomendó se haga un plan de pacificación, por lo que sería un gran legado de Céspedes Peregrina, que trascienda administraciones, personas que las encabecen, y de esta forma se incremente una estrategia de participación coordinada de los tres órdenes de gobierno.



Patrón Sánchez consideró que las primeras muestras de descomposición social han sido los hechos recientes de violencia que se han registrado en escuelas, por lo cual dijo se debe de atender desde ahora.



En otro tema, anunció que la Ibero Puebla tendrá abierta las puertas para todos los partidos sin ninguna restricción de ideología o color, para que participen en actividades con los estudiantes.



Lo anterior, luego de exponer que los jóvenes se encuentran decepcionados de la democracia, lo cual –alertó—es un riesgo pues se inclinan a la aceptación de gobiernos autoritarios, por lo cual hizo un llamado a los actores políticos a no desatender a este sector de la población.



Esto al considerar que la democracia se ha “vuelto vieja” al no tomar en cuenta a las juventudes y centrarse en los adultos mayores y personas más grandes.

Por: Guadalupe Juárez

Editor: Guillermo Leal