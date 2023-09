Mario Patrón rinde 4to Informe de labores como rector de la Ibero Puebla

Durante su cuarto informe de labores, el rector de la Ibero Puebla, Mario Patrón Sánchez, criticó que en los últimos tres gobiernos no hayan creado políticas públicas que modifiquen las causas de la violencia, el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador que “simplifica” los problemas del país y una oposición sin “autoridad moral” para proponer otra visión de gobierno.



En su discurso acompañado de la presidenta honoraria del DIF estatal, Gabriela Bonilla, secretaria de Educación Isabel Merlo Talavera y rectores de universidades privadas como Emilio Baños Ardavín de la Universidad Popular Autónoma de Puebla, Patrón Sánchez también reprobó que no haya justicia en los homicidios de dos jesuitas en Chihuahua el año pasado.



Asimismo, se lanzó contra el desmantelamiento del sistema de salud y la poca atención a los feminicidios y la desaparición de personas en México en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.



“El Estado no ha sido capaz de instrumentar políticas públicas que modifiquen las causas de la violencia y den paso a la construcción de una paz con justicia, por el contrario los últimos tres gobiernos se han empeñado en una estrategia de militarización que no sólo ha resultado ineficaz, sino que ha puesto en serio riesgo al respeto de los derechos humanos”, dijo.



Patrón Sánchez lamentó que en los últimos cinco años, el gobierno federal ha ido muy cercano al Ejército, lo cual –afirmó– era impensable, así como apoyar proyectos que van en contra del medio ambiente.

También lamentó que se haya registrado después de la pandemia un retroceso de dos años en temas como la pobreza, educación y salud.



Por otra parte, destacó entre sus logros en marco de los 40 años de la universidad cómo que, 13 licenciaturas figuran entre las tres mejores del estado, según el ranking del periódico nacional, así como la inmersión de sus estudiantes a problemáticas sociales.

Además, resaltó que en el periodo Primavera 2023, la universidad becó al 68 por ciento de sus estudiantes de licenciatura y al 83 por ciento de posgrado, así como seis de cada 10 universitarios participaron en actividades extraacadémicas.

Reconoce gestión de Sergio Salomón

Al finalizar su informe, en breve entrevista, celebró la decisión del gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina de implementar un plan de pacificación propuesto por la Ibero Puebla, el cual consideró es necesario para la entidad poblana.

En este sentido, mencionó que era un acierto que Céspedes Peregrina al inicio de su gestión arrancara con la propuesta de un plan de seguridad para evitar que hechos delictivos ocurridos en otros estados se presenten en Puebla.

