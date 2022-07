“Martes Ciudadano” beneficia a mujer con operación de linfoma

La Secretaría de Salud benefició a una mujer con operación de linfoma, en el quirófano itinerante instalado durante el “Martes Ciudadano” realizado en San Mateo Ozolco.

El esposo de la persona beneficiada, David, oriundo de San Andrés Cholula, precisó que, a través del centro de salud de su municipio fue como se enteraron de estas jornadas, por lo que decidieron ir para que fuera retirado el linfoma, ubicado en el cuello, mismo que obstruía las cuerdas vocales.

Agradeció al secretario de Salud, José Antonio Martínez García por atenderlos personalmente y canalizarlos de inmediato con el especialista que realizó la intervención.

“Quiero agradecer al gobernador y al secretario de Salud por estas iniciativas, porque acercan los servicios a la gente que más lo necesitan, en mi caso me atendieron muy bien y no me cobraron ni un peso por la intervención de mi esposa”, dijo David.

Así, durante este “Martes Ciudadano”, la Secretaría de Salud instaló diversos módulos de atención médica como: vacunación, consulta general, nutrición, además de impartir talleres sobre el correcto manejo de alimentos, métodos anticonceptivos, primeros auxilios, así como servicios de esterilización para perros y gatos.

Además, el titular de la dependencia, y su equipo de médicos (enfermeras, anestesiólogos, cirujanos y paramédicos de SUMA) realizaron 18 cirugías ambulatorias más entre hernias, vasectomías, salpingoclasia y lipomas en el quirófano itinerante, el cual es único a nivel nacional.

Por último, el personal por la salud agradeció el apoyo y la hospitalidad del presidente municipal, Fernando Castellanos Hernández y a los funcionarios municipales.

Por: Redacción

Editor: Guillermo Pérez Leal

