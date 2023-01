Martha Debayle logra ‘sold out’ en sus “calcetines para latas”

Después de ser tendencia por su video en el que comparte recomendaciones para ser “buena anfitriona”, Martha Debayle consiguió que sus ‘calcetines’ para lata se agotaran a la venta.

Todo comenzó cuando Debayle dijo que hay que colocar calcetines a las latas de refresco para que no se vieran “feas”, lo que desató múltiples memes y burlas de internautas. Por ello, la conductora optó por vender las famosas fundas en internet.

La mañana de este martes 24 de enero, tan sólo 20 minutos después de salir a la venta, Martha Debayle presumió desde su cuenta de Instagram que su producto se agotó.

“Nuestras “Can Covers” SOLD OUT en 20 minutos!!!!”, escribió.

Nuestras “Can Covers” SOLD OUT en 20 minutos!!!! pic.twitter.com/g6UHOnWeb3 — marthadebayle (@marthadebayle) January 24, 2023

“Gracias a ustedes estamos sold out en el lanzamiento de nuestros Can covers, así que si no alcanzaron a comprar su set, pueden registrarse en The Black List para saber cuándo tendremos nuestro segundo drop”, concluyó.

El set cuenta con seis fundas de diferentes tamaños, donde 3 son para latas de 355 ml y otras tres para latas altas pero de la misma cantidad.

El precio del paquete es de 289 pesos, pero el costo de envío sólo es gratuito a partir de la compra de 600 pesos.

