Marvel estrena nuevo tráiler de Doctor Strange en Super Bowl

Marvel estrenó en el Super Bowl con un nuevo avance de la nueva película del MCU Doctor Strange and the Multiverse of Madness.

El espectáculo no solo es deportivo, pues es un gran espacio para la música con el show del medio tiempo y, desde luego, el gran partido que define al campeón de la NFL.

Ahora también se aprovecha para hacer grandes anuncios en diversos hábitos, como el cine.

Esta vez fue el turno de Marvel, quien sorprendió as us fans con el nuevo avance.

Por medio de sus redes sociales, el segundo tráiler desde el lanzamiento de Spiderman: No Way Home.

En el avance, destaca la aparición de la ‘Bruja Escarlata’ Wanda Mnaximoff, interpretada por Elizabeth Olsen, quien ya había lucido en el primer avance y se espera como uno de los personajes centrales después del final de la aclamada serie WandaVision.

Además, destaca la aparición de Benedict Wong en la cinta de Sam Rami.

