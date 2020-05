Más de dos semanas sin agua lleva Cuauhtinchan

Por: Roberto Castillo

Más de dos semanas llevan los pobladores de Cuauhtinchan sin agua potable, debido a que la bomba se descompuso en plena Fase III de la contingencia sanitaria por Covid-19. Liliana, vecina y seguidora de Oro Noticias, refirió que el ayuntamiento no la ha reparado porque argumenta que las refacciones no las están vendiendo por la contingencia, por lo que una vez a la semana reparten agua en pipas; sin embargo, es insuficiente. La radioescucha del municipio al centro del estado calificó de preocupante e injusto, pues no pueden hacer limpieza, cuidar su higiene personal y sobre todo deben pagar pipas ante la desesperación.

Te recomendamos